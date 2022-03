Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Notausgang aufgebrochen

Gronau (ots)

Mutmaßlich um einen Pedelec-Akku zu entwenden, brachen Unbekannte in eine Tiefgarage in Gronau ein. Sie öffneten an der Bismarckstraße gewaltsam eine Notausgangstür und gelangten so in das Innere. Der Versuch, einen Pedelec-Akku zu entwenden, misslang, die Wegnahme eines Fahrradtachos gelang den Dieben aber. Zu dem Geschehen kam es zwischen Mittwoch, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 10.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell