POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Igersheim: Kipplaster kollidierte mit Baum

Am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit einem Kipplaster bei Harthausen in den Straßengraben. Er war auf der Kreisstraße in Richtung Igersheim unterwegs und kam aus noch unbekannten Gründen rechts von der Straße ab. Daraufhin kollidierte der Lkw mit einem Baum. Der Fahrer konnte sich selbständig aus dem auf der Seite liegenden Kipplaster befreien und wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus gebracht. Am Kipplaster entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

