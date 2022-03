POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2022 mit einem Bericht aus dem Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Heilbronn: Achzehn Neuzugänge beim Polizeipräsidium Heilbronn begrüßt

Anfang März startet das Polizeipräsidium Heilbronn mit personeller Verstärkung: Am Dienstag begrüßte Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer 18 neue Kolleginnen und Kollegen. 16 Beamtinnen und Beamten werden zukünftig die Schutzpolizeidirektion unterstützen. Knapp die Hälfte der Neuzugänge, acht ehemalige Polizeimeisteranwärterinnen und -anwärter, traten nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung ihren ersten Dienst beim Polizeipräsidium Heilbronn an. Acht weitere Kolleginnen und Kollegen wurden von anderen Polizeipräsidien in Baden-Würrtemberg in unseren Zuständigkeitsbereich versetzt. Eine weitere Kollegin und ein weiterer Kollegen wurden im Tarifbereich neu eingestellt.

"Wir haben die Verstärkung durch Sie sehnsüchtig erwartet und freuen uns über jede neue Kollegin und jeden neuen Kollegen. Auf Sie wartet ein großes Präsidiums- und Einsatzgebiet. Durch Ihre Ausbildung und teilweise bereits gesammelte Erfahrung bei anderen Dienststellen sind Sie bestens für Ihre neuen Aufgaben und anstehenden Herausforderungen gewappnet. Damit können Sie unsere Kolleginnen und Kollegen optimal unterstützen", erklärte Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer und wünschte den Neuen einen guten und erfolgreichen Start beim Polizeipräsidium Heilbronn.

