Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: 12.000 Sachschaden bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall in Heilbronn am Donnerstagnachmittag entstand hoher Sachschaden. Gegen 13 Uhr stieß eine 21-Jährige mit ihrem Mini auf der Karl-Wüst-Brücke gegen einen verkehrsbedingt haltenden Ford eines 51-Jährigen. Vermutlich hatte die junge Frau übersehen, dass der Ford-Fahrer seinen Wagen abbremste, als die dortige Ampel auf Gelb umschaltete. Durch den Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Heilbronn: Fahrzeuge mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter zerkratze in der Nacht auf Donnerstag mehrere Autos in Heilbronn und verursachte dadurch rund 8.000 Euro Sachschaden. Zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr lief die Person an der rechten Fahrzeugseite von vier in der Kreuzenstraße geparkten Pkw vorbei und beschädigte diese mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat oder Personen, die Angaben zu dem Täter oder die Täterin machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte verletzte am Donnerstag mit einem Fahrzeug eine Frau in Heilbronn und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt die 35-Jährige, die zu Fuß auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Etzelstraße unterwegs war. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Anstatt sich um die verletzte Frau zu kümmern, fuhr der Täter oder die Täterin davon. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Eppingen: Fahrzeug im Kreisverkehr übersehen

Rund 13.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Eppingen. Gegen 10.15 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW Transporter die Theodor-Storm-Straße. An der Einmündung zur Bismarckstraße übersah er vermutlich den bevorrechtigten 25-Jährigen mit seiner Mercedes C-Klasse. Beide Autos prallten zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden.

Gundelsheim: Graffitischmiererei - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten in den vergangenen Tagen die Außenfassade und einen Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in Gundelsheim. Die Täter begaben sich zu dem Laden in der Bahnhofstraße und sprühten ihre Graffitis an die Wand und auf den Boden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 4100, zu melden.

A6 / A81 Weinsberger Kreuz: Vollgesperrte Autobahn nach Verkehrsunfall

Am Freitagmorgen war nach einem Unfall das Weinsberger Kreuz von Mannheim kommend in Richtung Würzburg komplett gesperrt. Ein Mann war gegen 7.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Autobahn unterwegs. Hierbei prallte sein Wagen frontal gegen einen der Fahrbahnteiler des Autobahnkreuzes. Durch den Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell