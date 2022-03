Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Adelsheim (ots)

Schwerer Auffahrunfall - Fahrer im Glück

Großes Glück hatte ein 21-jähriger Transporter-Fahrer am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl. Gegen 02.20 Uhr war der junge Mann auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Vermutlich infolge Unachtsamkeit geriet der Fahrer eines vorausfahrenden Sattelzuges teilweise ebenfalls auf die linke Fahrspur. Dem 21-Jährigen war es nicht mehr möglich, das Auffahren auf den Heckbereich des Aufliegers zu verhindern. Bei dem Aufprall wurde das Führerhaus des Transporters schwer beschädigt. Anschließend kam das Fahrzeug bei den Mittelleitplanken zum Stehen. Wie durch ein Wunder wurde der Sprinterfahrer bei dem Unfall nicht verletzt. Der Fahrer des Sattelzuges und gleichzeitig Unfallverursacher blieb ebenfalls unverletzt. Beide Fahrzeuge waren mit Stückgut beladen. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden dürfte ca. 40 000 Euro betragen, wobei der Schaden an dem Sprinter allein auf ca. 30 000 Euro geschätzt wird. Aufgrund des großen Trümmerfeldes auf der Autobahn musste diese bis ca. 04.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Feuerwehr Osterburken war mit 3 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften zur Ausleuchtung der Unfallörtlichkeit und weiteren Unterstützungsmaßnahmen am Unglücksort eingesetzt.

Werner Lösch

