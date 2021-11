Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ohne Führerschein am Steuer

Borken (ots)

Ein Autofahrer hat sich am Dienstag in Borken eine Strafanzeige eingehandelt. Bei einer Kontrolle auf dem Dülmener Weg hatten Polizeibeamte festgestellt, dass der 33-Jährige nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Der Borkener ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten. Die Beamten stellten den Wagen des Mannes sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell