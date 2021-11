Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Schüler missachtet Vorfahrt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen zog sich ein 13 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag in Stadtlohn zu. Der Schüler war gegen 13.25 Uhr auf der Kreuzstraße in Richtung Klosterstraße unterwegs, als ein Wagen eines 38-jährigen Stadtlohners kreuzte. Der Autofahrer hatte die Klosterstraße aus Richtung Eschstraße kommend in Richtung Dufkampstraße befahren. Es kam zur Kollision, in Folge dessen der Radfahrer stürzte. An der Kreuzung gilt grundsätzlich die Regelung "Rechts-vor-links. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Stadtlohner in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

