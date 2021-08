Polizei Hagen

POL-HA: Fahrraddiebstahl innerhalb von fünf Minuten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Lediglich fünf Minuten ließ ein 26-Jähriger am Donnerstag (26.08.2021) gegen 13.10 Uhr sein Fahrrad aus den Augen. Er stellte es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnstraße in einen Fahrradständer und ging kurz in das Geschäft. Als der Hagener zurückkam, war das blau/weiß gefärbte Mountainbike der Firma BULLS nicht mehr auffindbar. Hinweise auf Täter konnte der Mann nicht geben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell