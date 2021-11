Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Mit Drogen über die Grenze

Ahaus (ots)

Drogen im Körper und im Wagen dabei hatte ein 28-Jähriger am Donnerstagabend in Ahaus-Alstätte. Der Niederländer war über den Grenzübergang Sandersküper in die Bundesrepublik eingereist. Hinweise auf Konsum verbotener Substanzen des Autofahrers bestätigte ein Drogentest. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Konsum exakt nachweisen zu können. Bei der Kontrolle fanden Polizeibeamte zudem eine geringe Menge Drogen. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt, die Sicherstellung der Betäubungsmittel und die Einleitung eines Verfahrens.

