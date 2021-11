Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendiebe von Zeugen nach Flucht festgehalten

Ahaus (ots)

Geflüchtet sind zwei mutmaßliche Ladendiebe am Donnerstagabend in Ahaus. Zeugen nahmen die Verfolgung auf und konnten die Täter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten die Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren Waren in einen Rucksack verstaut und an der Kasse nur einen Teil bezahlt. Zu dem Geschehen an der Wüllener Straße kam es am Donnerstagabend. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

