Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Vöhrum: Unbekannte legen Eisenrohr mit Betonfuß auf die Schienen

Hannover (ots)

Vöhrum. Bislang unbekannte Täter haben gestern im Landkreis Peine für einen Einsatz der Bundespolizei Braunschweig gesorgt. Zur Mittagszeit, gegen 12:30 Uhr, meldete die Deutsche Bahn, dass es in Vöhrum am Uhlenkamp zu einer Beschädigung der besonderen Art gekommen sei. Unbekannte hatten am Bahnübergang ein Eisenrohr mit Betonfuß auf die Schienen gelegt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein durchfahrender Zug das Hindernis überfahren, wobei es kurz darauf in die benachbarte Lärmschutzwand einschlug. Ebenfalls kam es zu Beschädigungen an dem Bahnübergang. Auch der Betonfuß des Zaunpfahles wurde in mehrere Einzelteile zerstört und großflächig im Schienenbereich verteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind durch diesen Vorfall keine Personen verletzt worden. Gerade dieser Vorfall zeigt, wie gefährlich so eine Situation aufgrund herumfliegender Beton -und Metallteile werden kann. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweise an die Bundespolizei unter 0511 30365-0.

