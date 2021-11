Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher am Hof zum Ahaus

Ahaus (ots)

Eingedrungen sind Unbekannte in eine Bäckerei in Ahaus. Auch gingen Einbrecher einen Zigarettenautomaten an dem Gebäude an. Kurz nach 03.00 Uhr rückten Polizeibeamte zur Straße Hof zum Ahaus aus. Der Grund: ein Einbruchalarm. Personen trafen die Einsatzkräfte nicht mehr an. In dem Geschäft lagen mehrere Steine, mutmaßlich das "Einbruchwerkzeug". Eine Überwachungskamera hatten die Täter umgedreht. Zuvor hatte diese die Einbrecher aufgenommen. Zu sehen waren zwei Personen: Einer war mit einem hellen Hoodie und heller Jeans bekleidet, der zweite ebenfalls mit einem dunklen Oberteil, aber mit einer hellen Jeans. Beide trugen Handschuhe und OP-Masken. Ob Beute erlangt wurde, ist unklar. Einen an der Hauswand der Bäckerei hängenden Zigarettenautomaten versuchten Unbekannte gewaltsam zu öffnen. Mutmaßlich mit einem Winkelschleifer machten sich die Täter an dem Gerät zu schaffen. Der Aufbruch misslang jedoch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

