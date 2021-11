Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Elektrorad und Navi entwendet

Bocholt (ots)

Diebe haben in Bocholt ein Pedelec und ein Navigationsgerät aus einer Garage gestohlen. Die Tat spielte sich in der Nacht zum Donnerstag an der Wibbeltstraße ab. Die Unbekannten montierten auch die Nummernschilder von einem Wagen ab, der in der Garage gestanden hatte. Bei dem erbeuteten Zweirad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer, das Navigationsgerät ist ein Produkt des Herstellers Garmin. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

