Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruchversuch in Mehrfamilienhaus scheitert

Gronau (ots)

Hebelspuren an einer Haustür eines Mehrfamilienhauses haben Unbekannte in Gronau zurückgelassen. Der Einbruchversuch scheiterte: Die Tür hielt stand. Zu dem Geschehen an der Kaiserstiege kam es zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 17.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen; Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell