Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Bäckerei

Gronau (ots)

In eine Bäckerei gewaltsam eingedrungen sind Unbekannte in Gronau in der Nacht zum Freitag. Bei dem Einbruch an der Neustraße entwendeten die Täter einen Tresor und Bargeld. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

