POL-HSK: Bezirksdienst in Bestwig neu besetzt

Bestwig (ots)

In Bestwig ist seit Beginn des Monats ein neuer Bezirksdienstbeamter der Polizei auf den Straßen unterwegs. Der 57-jährige Polizeihauptkommissar Thomas Becker löst den in den Ruhestand gegangenen Wolfgang Schirrey ab. "Nach Monaten der Vakanz konnte die Stelle endlich wieder neu besetzt werden. Thomas Becker hat bereits die ersten Einsätze in seinem neuen Bezirk wahrgenommen und dabei schon viele Kontakte hergestellt" freut sich Hubert Sapp, Leiter der Polizeiwache Meschede. Thomas Becker kommt aus Rösenbeck und ist Vater eines Sohnes. In seiner Freizeit musiziert der leidenschaftliche Motorradfahrer im Rösenbecker Musikverein. Thomas Becker startete 1983 seinen Dienst beim Bundesgrenzschutz. Nach der Grenzöffnung 1990 wechselte er zur Polizei NRW. Nach Stationen in Wuppertal, Hagen und Paderborn kam er im Jahr 2000 endgültig in den HSK. Hier versah unter anderem in Marsberg und Brilon seinen Dienst. Nach 38 Dienstjahren freut sich Thomas Becker nun auf seine neue Aufgabe in Bestwig: "Von den Beschäftigten der Gemeindeverwaltung und den Die Bürgerinnen und Bürgern bin ich freundlich empfangen worden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die weiteren Begegnungen von Mensch zu Mensch." Ein großes Anliegen ist dem Bezirksdienst auch die Verkehrssicherheit, insbesondere die frühkindliche Verkehrserziehung in den Kindergärten und Grundschulen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die konsequente Umsetzung von Justizersuchen, wie zum Beispiel die Vollstreckung von Haftbefehlen und Aufenthaltsermittlungen. Der Bezirksdienst in Bestwig ist unter folgender Telefonnummer erreichbar: 02904 70017.

