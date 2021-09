Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht nach Fahrradsturz

Arnsberg (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf der Straße "Zur Hünnenburg" nach einem schwarzen VW Golf. Ein 14-jähriger Fahrradfahrer war gegen 17 Uhr in Richtung Kirchstraße gefahren. Auf Höhe des Spielplatzes kam dem jungen Arnsberger ein schwarzer VW Golf entgegen. Nach Angaben des Jugendlichen fuhr der Autofahrer hupend in Richtung des Jungen. Zudem ließ er den Motor aufheulen. Als der Fahrradfahrer auswich, stürzte dieser über den Bordstein. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Mit leichten Verletzungen fuhr der Junge nach Hause. Von hier wurde die Polizei informiert. Bei dem Fahrer des flüchtigen VW soll es sich um einen etwa 18 bis 25-jährigen Mann mit dunklen Haaren handeln. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell