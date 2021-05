Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Korrekturmeldung

Wesel (ots)

Der in der Pressemitteilung vom 24.05., 18.38 Uhr beschriebene Unfall fand nicht am Pfingstsonntag statt, sondern am Pfingstmontag, 24.05.2021.

Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

