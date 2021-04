Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Tatverdächtiger ermittelt

Nach nur wenigen Stunden wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Ein unbekannter Mann hatte in einem Gladbecker Supermarkt ein Portemonnaie gestohlen und im Anschluss mit der darin befindlichen EC-Karte eine nicht autorisierte Abbuchung an einem Geldautomaten in Gladbeck-Zweckel getätigt. Die Fahndung hat sich mit dem Ermittlungserfolg erledigt. Wir bitten darum die Fahndung zurückzunehmen und insbesondere die zur Verfügung gestellten Fotos zu löschen. Wir danken für die Unterstützung.

