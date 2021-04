Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unfall bei mutmaßlichem Rennen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:00 Uhr, fuhren nach ersten Erkenntnissen ein 20-Jähriger aus Castrop-Rauxel und ein unbekannter Autofahrer ein illegales Rennen auf der Bochumer Straße. Kurz darauf kam es dabei zu einem Unfall. Nach Angaben eines 22-jährigen Autofahrers aus Castrop-Rauxel fuhren beide mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Einer der beiden fuhr links an einer Verkehrsinsel vorbei. Auf der Bochumer Straße wollte der 22-Jährige in eine Einfahrt einbiegen. Der unbekannte Autofahrer hatte ihn noch links überholt, der 20-Jährige kollidierte schließlich mit dem 22-Jährigen.

Das Auto des 20-Jährigen schleuderte weiter und kollidierte mit einem Baum.

Der 22-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt.

An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 52.000 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug und der Führerschein des 20-Jährigen wurden sichergestellt.

Der unbekannte Fahrer war mit einem weißen Mercedes GLE mit Kennzeichen aus Herne unterwegs.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell