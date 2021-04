Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mehrere Autos aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter haben im Stadtteil Eigen in der Nacht zu Freitag mindestens fünf Fahrzeuge aufgebrochen. Betroffen waren ausschließlich Fahrzeuge des Herstellers BMW. Die Autos standen an der Gernotstraße und dem Nibelungenweg. Aus den Fahrzeugen wurden Airbags, Lenkräder, Navigationssysteme und Bedienelemente ausgebaut. Bei den Aufbrüchen entstand an den Fahrzeugen insgesamt Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

