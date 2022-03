Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.03.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall aufgrund Niesattacke

Ein 68-Jähriger kam am Donnerstag gegen 18 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 290 bei Tauberbischofsheim von der Fahrbahn ab. Als er die Straße aus Lauda kommend in Richtung Tauberbischofsheim befuhr, bekam er vermutlich auf Höhe der Abzweigung Grünsfeld eine Niesattacke. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Audi A3, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt und es entstand ein Sachschaden von circa 18.000. Euro.

Boxberg: Ausgebranntes Fahrzeug

Auf der Bundesstraße 292 bei Boxberg brannte am Donnerstagnachmittag gegen halb vier Uhr, aufgrund eines technischen Defekts, ein Fahrzeug aus. Der Fahrer des BMW hielt wegen des aufkommenden Geruchs am Straßenrand. Er und sein Beifahrer konnten den Pkw noch rechtzeitig verlassen, bevor der BMW in Flammen stand. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand und das Wrack wurde abgeschleppt. Das Feuer beschädigte zudem die Asphaltdecke. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell