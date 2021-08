Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- 12-Jähriger bei Unfall verletzt

Ennepetal (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein 12-jähriger Ennepetaler bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Als er zu Fuß die Fahrbahn der Rüggeberger Straße überquerte, übersah er den in Fahrtrichtung Milspe herunterfahrenden Skoda einer 60-jährigen Ennepetalerin und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell