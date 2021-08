Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Herdecke (ots)

Am Dienstag (17.08.21) wurde an der Straße Weg zur Schanze ein geparkter Mercedes stark beschädigt. Zeugen beobachteten, gegen 11:45 Uhr, wie der Fahrer eines LKW beim Rangieren den geparkten Mercedes auf der linken Fahrzeugseite beschädigte. Auf der Ladefläche des LKW befanden sich Dixi-Klos (Toi-Toi). Der Fahrer flüchtete nach dem Zusammenstoß, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, in unbekannte Richtung. Laut Zeugenaussagen soll es sich um ein Fahrzeug mit dem Städtekennzeichen ME (Mettmann) gehandelt haben. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen, oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02335-91667000 eingereicht werden.

