Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Einbruch in Vereinsheim

Schwelm (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.08/21.08) verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Sportanlage an der Hauptstraße und entwendeten dort Baustoffe sowie Sportgeräte. Die Täter brachen einen seitlichen Zugang auf und gelangten so auf das Gelände. Als Beute erlangten sie mehrere Packungen Estrich, einen Kompressor sowie zwei Ballnetze. Außerdem wurden etwa 25 Fußbälle entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell