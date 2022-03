Ulm (ots) - Gegen 22.30 Uhr fuhr der 46-Jährige mit seinem Audi in der Straße In den Seewiesen. Er war in Richtung Ludwig-Erhard-Straße unterwegs. An der Kreuzung Würzburger Straße übersah er den von rechts kommenden Skoda-Fahrer. Der 21-Jährige fuhr in Richtung Schnaitheim und hatte Vorfahrt. Durch den ...

mehr