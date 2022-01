Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde ein geparkter Pkw in der Linzer Straße in St.Katharinen durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug am Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

