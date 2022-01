Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

Unkel (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz an der Volksbank in Unkel beschädigt. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen 65-jährigen Pkw-Fahrer aus Bruchhausen, der beim Ausparken den Pkw beschädigte und anschließend von der Unfallstelle flüchtete. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen, so dass die Polizei wertvolle Anhaltspunkte zum tatverdächtigen Fahrer erhielt.

