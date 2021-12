Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Abbiegeunfall mit verletztem Fußgänger

Schwelm (ots)

Eine 24-jährige Schwelmerin übersah am Mittwochnachmittag beim Abbiegen einen bevorrechtigten Fußgänger und es kam zu einem Verkehrsunfall. Die Schwelmerin war mit ihrem Ford auf der Linderhauser Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Hattinger Straße bog sie bei Grünlicht nach links auf die Hattinger Straße ab und stieß hier in Höhe der Fußgängerampel mit dem 20-jährigen Schwelmer zusammen, der ebenfalls bei Grünlicht die Hattinger Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde auf den Pkw aufgeladen und dabei leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

