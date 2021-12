Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fußgänger bei Unfall verletzt

Herdecke (ots)

Ein 82-jähriger Mann aus Herdecke wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fußgänger befand sich auf dem Gehweg der Mühlenstraße und war in Richtung Quartier Ruhr-Aue unterwegs. Als er die Fahrbahn der Einmündung zur Mühlenstraße überqueren wollte, wurde er durch den Pkw einer 73-jährigen Herdeckerin erfasst, welche beabsichtigte aus der Mühlenstraße nach rechts auf den weiteren Verlauf der Mühlenstraße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 82-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

