Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Einfamilienhaus

Ennepetal (ots)

Am Montag, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Julius-Bangert-Straße ein. Zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr, hebelten die Täter das Schlafzimmerfenster auf der Gebäuderückseite des Hauses auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten alle Kommoden und Schränke im ersten und teils im zweiten Geschoss. Als Beute erlangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nur Modeschmuck.

