Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Polizei ermittelt nach blutigem Streit

Gevelsberg (ots)

Am Freitag (24.12) wurde in Gevelsberg ein 43-jähriger Mann aus Hagen bei einem Streit mit einem bisher Unbekannten schwer verletzt. Der Hagener befand sich an Heiligabend, gegen 22:45 Uhr, mit mehreren anderen Personen in einer Gaststätte an der Hagener Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in der Gaststätte mit einer bisher unbekannten Person zu einem Streit gekommen sein, der sich später vor der Gaststätte fortsetzte. Grund und Auslöser des Streits sind Gegenstand der Ermittlungen. Während des Streits wurde das 43-jährige Opfer von seinem Kontrahenten mit einem unbekannten Gegenstand am Hals verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete darauf zu Fuß in Richtung Hagen. Das Opfer erlitt eine Schnittwunde am Hals und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Eine Mordkommission des Polizeipräsidium Hagens wurde eingerichtet. Nach dem flüchtigen Tatverdächtigen wird derzeit gefahndet, hinsichtlich seiner Identität wird momentan intensiv ermittelt.

