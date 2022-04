POL-DO: Kreuzung Borsigstraße/Gronaustraße: 2-Jähriger läuft auf die Straße und wird schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0415 Am heutigen Morgen kam es gegen 03:10 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Oestrich zu einem Tötungsdelikt. Ein 27 Jahre alter Mann, der bei seiner Schwester und seinem Schwager zu Besuch war, wurde durch zahlreiche Messerstiche getötet. Nach bisherigen Stand ...

mehr