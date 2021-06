Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei stellt jugendlichen Fahrraddieb auf der Insel Usedom

Insel Usedom- Kamminke (ots)

In den frühen Abendstunden des gestrigen Tages wollte eine zivile Bundespolizeistreife in der Ortslage Kamminke einen 17- jährigen polnischen Staatsangehörigen kontrollieren, welcher ein E- Bike der Marke "SAMEBIKE" mit sich führte. Wert: ca. 850,-EUR Als die Beamten den Jugendlichen ansprachen, trat dieser gegen die Fahrertür des Dienstfahrzeuges und flüchtete. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte den Flüchtigen auf dem Parkplatz am Golm stellen. Dabei fuhr er mit dem Fahrrad in die geöffnete Fahrzeugtür. Er wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Ahlbeck verbracht. Gegen 20:00 Uhr erschien seine erziehungsberechtigte Mutter auf der Dienststelle. Sie bestätigte, dass das von ihrem Sohn mitgeführte Fahrrad nicht ihm gehörte. Nach Anzeigenaufnahme wegen Diebstahls konnte der Beschuldigte mit seiner Mutter nach Polen ausreisen. Der Besitzer des Fahrrades wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer: 03973- 2047 - 0 zu melden.

