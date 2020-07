POL-GI: Gießen: Größerer Polizeieinsatz in Gießen - Festnahme und Sicherstellung einer Softairwaffe

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Größerer Polizeieinsatz in Gießen - Festnahme und Sicherstellung einer Softairwaffe

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstagmittag in Gießen. Mehrere Streifen, darunter auch Zivilfahnder, suchten nach einem Mann, der mit einer Waffe unterwegs war. Der Mann konnte gegen 14.10 Uhr im Asterweg festgenommen werden. Bei ihm fanden die Polizisten eine Softairwaffe. Bei der Festnahme wurde der bislang noch unbekannte Mann leicht verletzt.

Zeugen hatten das erste Mal gegen 13.30 Uhr die Polizei verständigt und mitgeteilt, dass eine Person, die einen grünen Kapuzenpulli trug, von Heuchelheim nach Gießen lief. Dabei soll sich der Unbekannte eine Schusswaffe in den Mund gehalten haben. Danach gingen noch mehrere Anrufe von Zeugen ein. Wenig später wurde der Mann dann in der Paul-Zipp-Straße gesehen. Auf seinem Weg in Richtung Gießener Innenstadt soll er auch fremde Personen angesprochen haben. Ob sie von ihm bedroht wurden, ist nicht bekannt. Polizeibeamte konnten ihn dann letztendlich in der Innenstadt festnehmen.

Die Personalien des Mannes stehen aktuell noch nicht fest. Die Ermittlungen zu seinen Personalien und zu den Hintergründen dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

