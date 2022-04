Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0415

Am heutigen Morgen kam es gegen 03:10 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund-Oestrich zu einem Tötungsdelikt. Ein 27 Jahre alter Mann, der bei seiner Schwester und seinem Schwager zu Besuch war, wurde durch zahlreiche Messerstiche getötet. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen drangen drei maskierte Täter gewaltsam in die Wohnung ein. Einer der drei Täter stach anschließend mit einem Messer auf das Opfer ein. Ein 30jähriger Mann aus Marl wurde zwischenzeitlich wegen des dringenden Verdachts des Mordes vorläufig festgenommen. Bei diesem handelt es sich um den neuen Lebensgefährten der getrennt lebenden Ehefrau des Opfers. Am morgigen Tag soll entschieden werden, ob der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt wird. Zuständiger Staatsanwalt ist Herr Staatanwalt Kruse, der über das allgemeine Pressehandy der Staatsanwaltschaft Dortmund zu erreichen ist.

