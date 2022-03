POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Werl - Radfahrer auf dem REWE-Parkplatz verunfallt Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, befuhr ein 11 Jahre alter Junge aus Werl mit seinem Mountainbike den Parkplatz des REWE-Markts. Vermutlich in Folge einer Unachtsamkeit fuhr er mit dem Fahrrad gegen ein Absperrgeländer. Bei der Kollision zog er sich leichte Verletzungen am Bein zu. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung der Verletzung vor Ort. Anschließend wurde der junge Mann mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. (AG)

Ense-Waltringen - Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden gegen 03.35 Uhr die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Brandgeschehen in der Brunnenstraße gerufen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand ein Wohngebäude mit anliegenden Nebengebäuden eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand. Das Haus war zu dem Zeitpunkt nicht bewohnt. Die Feuerwehr führte den Löschangriff durch. Personen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache kann zur Zeit nichts gesagt werden. Das ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und damit ein Strafverfahren eingeleitet. (AG)

Möhnesee-Günne - Einbruch in einen Imbiss Im Tatzeitraum, Freitag - 19.00 Uhr bis Samstag - 10.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in einen Imbiss gegenüber der Sperrmauer ein. Zunächst versuchten sie ein auf der rückwärtigen Seite gelegenes Fenster aufzuhebeln. Daran scheiterten sie jedoch. Jetzt wurde die Eingangstür des Imbiss aufgehebelt. Nachdem sie sich auf diese Weise Zutritt verschafften, entdeckten sie im Innenraum eine Kasse mit Wechselgeld. Mit der Kasse als Beute entfernten sie sich. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000. (AG)

Erwitte - Einbruch in ein Einzelhandelsgeschäft Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstag, 00.10 Uhr bis Samstag, 08.35 Uhr in ein Einzelhandelsgeschäft im Wemberweg ein. Zugang verschafften sie sich über ein Dachfenster. So gelangten sie in die Verkaufsräume. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme nicht gesagt werden. Da steht noch das Ergebnis der Bestandsprüfung durch das Geschäft aus. Wer Angaben zum Tathergang oder zu verdächtigen Personen im Umfeld des Tatorts machen kann, möge sich mit der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 in Verbindung setzen. (AG)

Lippstadt - Einbruch in ein Wohnhaus

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schwanenwiese ein. Sie hebelten die Wohnungstür der im 1. OG gelegenen Wohnung auf. In der Wohnung wurden die Schränke geöffnet und durchwühlt. Auf der Suche nach Wertgegenständen wurden sie hier fündig. Mit Bargeld und zwei Uhren entfernten sie sich unerkannt vom Tatort. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000. (AG)

