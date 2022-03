Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Verkehrsunfallflucht - weißer Transporter mit defekten linken Außenspiegel gesucht

Erwitte (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitag (11. März 2022) ist die Polizei auf der Suche nach einem weißen Transporter mit einem defekten, linken Außenspiegel. Ein 75-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr gegen 7 Uhr mit seinem roten Ford Transit den Völlinghauser Weg aus Erwitte kommend in Richtung Völlinghausen, als ihm in Höhe der Unterführung zum Autobahnzubringer der B55 ein weißer Transporter entgegenkam. Hierbei touchierten sich die beiden Außenspiegel. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der weiße Transporter einfach weiter in Richtung Erwitte. Zeugen, die Angaben zu einem solchen beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

