Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Körbecke - Fahrfehler - Krankenhaus

Möhnesee (ots)

Aufgrund eines Fahrfehlers kam am Donnerstag (10. März 2022) eine 38-jährige Motorradfahrerin aus Erwitte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Sie befuhr um kurz nach 15 Uhr das Südufer am Möhnesee, als sie aufgrund eines Fahrfehlers in den Gegenverkehr geriet und den Wagen eines entgegenkommenden 54-jährigen Autofahrers aus Neuss touchierte. Aufgrund des folgenden Sturzgeschehens verletzte sie sich leicht. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf 1.500 Euro ein. (reh)

