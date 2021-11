Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Willroth (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch betraten bisher unbekannte Täter in der Straße "Am Widdepark" in Willroth durch eine nicht abgeschlossene Seitentür eine Garage. Dort entwendeten die Täter ein mit einem Schloss gesichertes Mountainbike (Hersteller Marida, Farbe rot / schwarz) Aluminiumrahmen, Reifengröße 27,5 Zoll).

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell