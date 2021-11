Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Leblose Person nach Löscharbeiten in Garage aufgefunden

Lübow (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache brach am heutigen Morgen, gegen 10:30 Uhr, in der Dorfstraße in Lübow ein Brand in einer Garage aus.

Ersten Erkenntnissen zufolge fiel einer Nachbarin das Feuer auf. Sie informierte die Hausbewohnerin, die den Brand in der mehrteiligen Garage auf ihrem Grundstück bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt hatte.

Die eingesetzten Feuerwehren löschten den Brand und verhinderten ein Übergreifen auf das nebenstehende Wohnhaus, jedoch nicht auf weitere angrenzende Garagenteile sowie ein unmittelbar daneben abgestelltes Wohnmobil.

Nach dem Löschen des Feuers fanden die Einsatzkräfte in einem Garagenteil eine leblose Person. Ob es sich bei dem Verstorbenen um einen Hausbewohner handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Wismar.

Zudem hat die Staatsanwaltschaft Schwerin zur Ermittlung der Brandursache den Einsatz eines Sachverständigen für Brandursachenermittlung angeordnet.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zum Einsatz kamen neben der Berufsfeuerwehr Wismar die Freiwilligen Feuerwehren Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Lübow und Bad Kleinen.

Einsatzkräfte sind derzeit noch vor Ort. Es bestehen hier weiterhin Verkehrseinschränkungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell