Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - In Schule eingedrungen

Feueralarm

Ahaus (ots)

Feueralarm in einer Schule ausgelöst haben drei Unbekannte am Samstag in Ahaus. Gegen 21.15 Uhr waren sie zuvor in das Gebäude am Rentmeisterskamp eingedrungen, indem sie die Scheibe einer Eingangstür einwarfen. Im Inneren drückten sie einen Knopf der Brandmeldeanlage. Vom akustischen Alarm aufmerksam geworden, sah eine Zeugin zur Schule. Drei Männer, zwei mit dunklen und einer mit einem weißen Oberteil bekleidet, flüchteten in Richtung Arnoldstraße. Sie hatten Kapuzen auf. Eine Kopfbedeckung hatte einen Fellaufsatz. Die Kripo erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

