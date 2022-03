Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher in mehreren Betrieben

Vreden (ots)

In mehrere Betriebe im Vredener Industriegebiet Konrad-Zuse-Ring drangen Einbrecher in der Nacht zum Freitag gewaltsam ein. An einem Tatort deckten die Unbekannten einen Bewegungsmelder ab, die Stromversorgung eines Betriebes unterbrachen die Täter indem sie den FI-Schalter betätigten. Sonnenschutzrollos wurden in einem Fall zudem zerschnitten. Die Schadensaufstellung ist noch nicht abgeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

