POL-PDLD: Germersheim - Unfallbeteiligte geraten in Streit

Germersheim (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein 21-jähirger Autofahrer die Hafenstraße in Germersheim. Am dortigen Kreisverkehr musste er bremsen, woraufhin ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Motorradfahrer auf seinen PKW auffuhr. Bei der Kollision kam es glücklicherweise nur zu einem geringen Sachschaden, verletzt wurde niemand. Da sich die Unfallbeteiligten vor Ort nicht einig wurden, kam es zu einem Streit, bei dem sich beide beleidigten und bedrohten. So wurde vor Ort nicht nur ein Verkehrsunfall aufgenommen, sondern direkt auch zwei Strafverfahren eingeleitet.

