Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwer verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Wild

Freimersheim (ots)

Am Sonntag, den 13.02.2022 gegen 16:15 Uhr, kam es auf der L507 zu einem Verkehrsunfall mit einem Reh, wobei sich ein 57-jähriger Motorradfahrer schwer verletzte. Der Motorradfahrer war auf der L507 von Freimersheim in Richtung Freisbach unterwegs, als plötzlich drei Rehe die Fahrbahn überquerten. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und touchierte das hinterste Reh. Hierbei stürzte der 57-jährige von seinem Motorrad und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Durch zwei Unfallzeugen wurde der Motorradfahrer bis zum Eintreffen der First Responder erstversorgt. Anschließend wurde er durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß tödlich verletzt und anschließend dem zuständigen Jagdpächter übergeben.

