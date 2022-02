Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auf frischer Tat ertappt

Landau, Klaus-von-Klitzing-Straße- 12.02.2022, 22:00 Uhr (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen und dessen Mitteilung an die Polizei konnten am Samstagabend an einem Elektronikfachmarkt in Landau drei Personen beim Entwenden von Schrottgeräten aus einem Container auf frischer Tat ertappt werden. Die zwei Männer und eine Frau, im Alter von 30 bis 42 Jahren, wurden durch die Polizeibeamten kontrolliert. Das Diebesgut konnte bei der Durchsuchung ihres mitgeführten PKW festgestellt werden. Gegen die drei Personen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell