Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unerlaubt von Unfallstelle entfernt

Landau, Ferdinand-Koch-Straße - 11.02.2022, 13:00 Uhr- 12.02.2022, 17:00 Uhr (ots)

Zwischen Freitagmittag und Samstagabend beschädigte ein Unbekannter, vermutliche beim Vorbeifahren, einen in der Ferdinand-Koch-Straße in Landau am Fahrbahnrand geparkten grauen Toyota. An dem Fahrzeug des Geschädigten war der Außenspiegel abgebrochen und Kratz-/Schleifspuren an der Fahrertür und am Kotflügel feststellbar. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Hinweise zu dem Unfall oder dem noch nicht bekannten Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Landau entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell