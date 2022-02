Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Durch fehlendes Kennzeichen am E-Scooter mehrere Strafanzeigen eingehandelt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Edenkoben (ots)

Am Freitagabend (11.02.2022) gegen 21:30 Uhr fuhr fiel einer Streife in der Bahnhofstraße in Edenkoben ein E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen auf. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten bei dem 21-jährigen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten. Aus diesem Grund wurde er zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weiterhin wurde bei dem 21-Jährigen eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Bei der Überprüfung des E-Scooters stellten die Polizeibeamten fest, dass das Typenschild und die Fahrzeugidentifikationsnummer unkenntlich gemacht wurden. Angeblich will der 21-Jährige den E-Scooter im Feld gefunden haben. Er wird sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft des E-Scooters geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell