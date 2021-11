Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bollingstedt - Verkehrsunfallflucht bei der Mehrzweckhalle, Polizei sucht Verursacher und Unfallzeugen

Bollingstedt (ots)

Am Mittwoch (17.11.21), in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr, wurde in der Straße Schulring in Bollingstedt an der Mehrzweckhalle eine Mauer/Steineinfassung beschädigt. Vermutlich ist dort ein Verkehrsteilnehmer beim Befahren des dortigen Parkplatzes mit einem Kraftfahrzeug gegengefahren. Die Polizeistation in Sieverstedt hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet den Verursacher/die Verursacherin und Unfallzeug(inn)en um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4049920 oder per E-Mail: Silberstedt.PSt@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

