Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt - Verkehrskontrollen auf Sylt

Sylt (ots)

Am Mittwoch (17.11.21), in der Zeit von 10-18 Uhr, wurden mehrere Polizeistreifenteams, u.a. auch in zivil, für eine Verkehrskontrolle auf Sylt eingesetzt. Dazu wurde zum einen eine Standkontrolle am Westerländer ZOB eingerichtet, und es wurden auf der gesamten Insel mobile Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Einsatzschwerpunkt lag auf Handy- und Gurtverstößen. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang neun Verkehrsteilnehmer(innen) ohne angelegten Gurt und vier Handyverstöße festgestellt. Die Betroffenen wurden durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten auf die Gefahren dieser Verstöße im Straßenverkehr hingewiesen und sensibilisiert. Es wurden außerdem drei Rotlichtverstöße, ein TÜV-, ein Ladungsverstoß und ein Verstoß nach dem Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und geahndet. Viele Autofahrer waren noch mit Sommerbereifung unterwegs. Hier gilt folgende Faustregel: In der Zeit von O bis O (Oktober bis Ostern) sollten Winterreifen genutzt werden. In den nächsten Wochen und Monaten sind weitere Verkehrskontrollen dieser Art auf Sylt geplant.

